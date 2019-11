Slog igenom med Rage Against the Machine-covers – i vår kommer bandet till Malmö

Deras blåsversioner av Rage Against the Machine och Public Enemy har blivit virala på nätet. Nu är det klart att New York-bandet Brass Against kommer till Malmö i vår.

Ett vanligt coverband? Nej. New York-kollektivet Brass Against har gjort sig ett namn världen över med sina versioner av klassiska protestlåtar. Med stor blåssektion har de tagit sig an Rage Against the Machine, Public Enemy, Tool, Led Zeppelin, Pantera, Audioslave, A Tribe Called Quest, Black Sabbath och mycket mer. Och allt startade med Donald Trump.