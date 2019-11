Nytt artistsläpp till Sofiero nästa sommar

Den amerikanske artisten Lionel Richie är tillbaka med nytt album. Den 29 juni 2020 tar han sin ”Hello tour” till Sofiero slott i Helsingborg.

Nu ansluter en världsstjärna till skaran.

Amerikanske soul- och r&b-sångaren Lionel Richie äntrar scenen i slottsparken den 29 juni nästa år.

Den gamle Commodores-sångaren solodebuterade 1982 med det självbetitlade albumet ”Lionel Richie”. Därefter har det blivit ytterligare tretton album. Det senaste, ”Live from Las Vegas”, släpptes i somras och seglade direkt upp i topp på Billboard Artist 100.

Efter nära fyra decennier som soloartist besitter Lionel Richie en stor låtskatt, med hits som ”Hello”, ”Say you, say me”, ”Endless love”, ”Lady”, ”All night long”, ”Easy” och ”Stuck on you”.

Musikaliskt har hans stilbildande poptolkningar av soul lett till en rad utmärkelser. Lionel Richie är en av två låtskrivare i historien som uppnått förstaplatser på albumlistan hela nio år i rad. Totalt har han sålt över 100 miljoner album världen över och bland annat tilldelats en Oscar, en Golden Globe samt fyra Grammy Awards.

Turnén ”All the Hits, All Night Long Tour” (2013–2015) sålde ut arenor över hela världen. I somras gav sig Lionel Richie ut på en ny musikalisk resa, ”Hello”, som når Helsingborg nästa år.

Utöver konserten på Sofiero gör Lionel Richie ytterligare en Sverigespelning, på Dalhalla i Rättvik den 1 juli.

Biljetter släpps på måndag den 18 november kl 10 via LiveNation.se