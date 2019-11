Marie Jensen har målet klart: Att få göra upp med världseliten vid nästa års crossfit games. Och hon är en bra bit på väg. I första kvalet slutade hon som bästa svenska.

Marie Jensen är bäst i Sverige i sin åldersklass i crossfit, och på plats 39 i världen. Av tusentals tävlande har 200 gått vidare efter att första kvalomgången inför crossfit games – motsvarande VM – är avslutad.

– Det känns fantastiskt roligt. Jag har tränat jättemycket för detta, säger Marie Jensen från Furulund, som i dag bor i Lund.

I veckan fick hon veta att hon tagit sig vidare till andra kvalet, som avgörs i april. Därifrån går de tio bästa vidare till VM.

Under kvalet släpps varje vecka en så kallad wod – workout of the day – ett pass med olika moment som de tävlande ska filma när de genomför.

Det kan handla om att göra armhävningar stående på händer mot en vägg och sedan gå på händer femton meter, följt av marklyft, på så kort tid som möjligt.

– Man vet inte i förväg vad som kommer, så man måste träna på allting. Har man tur så är det något man är lite bättre på, men det ska vara lite av allt så att atleten testas på alla moment, säger Marie Jensen.

Hon har utövat crossfit i sju år, och började hos XXX Fitness club på Löddeköpinge plantskola. I dag varvar hon med träning i Lund. Och tränar gör hon varje dag.

Fakta Crossfit Crossfit är en kombination av styrke- och konditionsträning som bygger på funktionella övningar och naturliga rörelser – utförda med hög intensitet. Målet med träningsformen är att bli allsidig, och utövarna tränar såväl rörlighet, uthållighet och snabbhet som koordination och balans. Träningen kan ske med redskap som exempelvis hantlar, skivstång, rep, hopprep, eller med den egna kroppen.

Hon upptäckte crossfit när hon tävlade i athletic fitness, och fastnade direkt.

– Jag är egentligen lite ledsen för att jag inte började tidigare, men så kan man inte tänka. Nuet är nu, man måste göra det bästa av det. Jag har tränat hårt inför att komma upp i klassen som jag ska tävla i nu.

Varför föll du för crossfit?

– Man tävlar mot sig själv, jagar hela tiden tider och bättre resultat än tidigare. Samtidigt är det en sport där alla kan vara med och göra samma saker, bara genom att köra med olika vikter. En nybörjare kan träna med en erfaren.