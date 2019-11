Bostadspriserna i Sverige vände ner i oktober. I Malmö, där priserna klättrat under 2019 med prisrekord både på bostadsrätter och villor, sjönk priserna för första gången på flera månader.

Efter prisrekord på bostadsmarknaden sjönk priserna på både villor och bostadsrätter i Malmö under oktober månad, vilket siffror från statistikföretaget Valueguard visar.

Bostadsrätterna tappade 0,3 procent, den första nedgången sedan april. Villorna backade 1 procent, den första nedgången sedan juni.

– Generellt har vi mött ett motstånd i prisutvecklingen under hösten. Utvecklingen i Malmö har gått brant uppåt om man jämför med både Göteborg och Stockholm under hela 2019, fram till nu, säger Mattias Larsson, vd på Bjurfors.

De stabila prisuppgångarna har pågått de senaste 15 månaderna i princip, men under det sista kvartalet 2019 har priserna sjunkit.

Om du ska sia om 2020, hur kommer det att se ut då?

– Jag vill tro att prisutvecklingen inte kommer att vara lika stark under 2020. De orosmoln som finns, även om man inte kommer in i en lågkonjunktur, är en viss stagnation i konjunkturutvecklingen och bostadsmarknaden lever ju inte sitt egna liv även om den till viss del fortsätter att dopas av de låga räntorna. Jag tror på en stabilare och bra bostadsmarknad både för säljare och köpare, men jag tror inte vi ska förvänta oss alltför stora prisuppgångar under 2020, utan en fortsatt avmattning, säger Mattias Larsson.