Hyllade landslagsstjärnan: ”Har tagit flera steg framåt”

Ett halvår efter att Anna Lagerquist utsågs till Sveriges bästa handbollsspelare vill hon med en större landslagsroll leda Sverige till VM-framgång i Japan.

– Det känns som vi har bra möjligheter att få ut något riktigt bra den här gången, säger hon.

Niklas Wihlborg | Av:

Det är sällan som Anna Lagerquist lägger beslag på rubrikerna.

Men det är få som får mer uppskattning av lagkamrater och tränare än landslagsspelaren från Lund. Anledningen går att sammanfatta med att hon alltid gör sitt yttersta och lite till.

Hon är modig, lojal och pålitlig och det visar hon bland annat genom att i alla lägen offra sig för laget.

– Hon är modig, lojal och pålitlig och det visar hon bland annat genom att i alla lägen offra sig för laget. Jag skulle också vilja beskriva henne som ett proffs i allt hon gör, säger förbundskaptenen Henrik Signell när han kort beskriver den förre Lugistjärnan.

Anna Lagerquist hemma i Köpenhamn. Bild: PETTER ARVIDSON

Anna Lagerquist kommer den här vintern till ett mästerskap för att inte bara vara en nyckelspelare utan också en viktig ledare på planen. När lagkaptenen Sabina Jacobsen tvingats tacka nej på grund av skada går man inte bara miste om en av världens bästa försvarsspelare utan också landslagets självklara lagkapten.

– ”Sabbe” har varit med i landslaget väldigt länge och fyllt en stor roll. När hon nu inte är med så kommer det självklart att märkas. Det kommer krävas att vi alla bidrar på olika sätt för att fylla ut tomrummet, säger Anna Lagerquist som inser att det kommer innebära ett växande ansvar för henne i försvarsspelet.

När hon nu inte är med så kommer det självklart att märkas.

Ett stort genombrott kom för 26-åringen redan förra säsongen. Mittsexan och försvarskuggen gjorde då sitt andra år i Nykøbing Falster i danska ligan.

– Mycket runt omkring hade fallit på plats och det gjorde nog att mer fokus hamnade på handbollen. Sedan fick jag även en större roll i laget som gjort att jag tagit flera steg framåt.

Med spelglädje, självförtroende och mer ansvar blev hon också en av Sveriges allra främsta spelare under EM i Frankrike, där Sverige slutade sexa. Beviset på det kom sedan retroaktivt när hon prisades som årets bästa svenska spelare i somras.

Anna Lagerquist är en kämpe som alltid ger allt. Här vid förra årets EM i Paris. Bild: JON OLAV NESVOLD

Anna Lagerquist har inte svårt för att visa stolthet över utmärkelsen, men svarar lika laglojalt som hon agerar på en handbollsplan om prisets betydelse.

– Det var så klart kul för mig, men man spelar som ett lag och det är att vinna matcher som det går ut på. Det gör du inte på egen hand utan som lag. Men visst kände jag att jag hade haft en bra säsong och det var väl ett kvitto på det. Det blev också en liten boost för mig.

Stå upp och hålla brandtal inför gruppen, det är inte jag.

Under sina sista år i Lugi var hon inte bara nyckelspelare utan också lagkapten i tränaren Dragan Brljevics lag som spelade sig fram till ett par SM-semifinaler. Även om hon då bara var strax över tjugo år blev det självklart att agera ledare på planen och vara lagkapten.

– På handbollsplanen har jag sedan jag var liten haft en central roll. Jag är inte den som ryter ifrån eller lätt blir arg på mina lagkamrater – då ska det krävas väldigt mycket. Men eftersom jag har varit central i spelet har jag alltid kunnat påverka och pusha mycket genom mitt sätt att agera på planen. Stå upp och hålla brandtal inför gruppen, det är inte jag.

Anna Lagerquist på ett fik på Amagerbro i Köpenhamn där hon numera bor. Bild: PETTER ARVIDSON

När hon gick till Nykøbing Falster fick hon lagkaptensansvaret redan första säsongen. Ett uppdrag som hon själv såg som en tuff utmaning när inte bara lagkamraterna var nya utan även språket och lagets spel.

– Men jag växte in i det och gillar det. Jag hoppas att jag uppfattas som schysst lagkapten och en som inte går upp i småsaker utan alltid försöker se vad som är bäst för gruppen. Sedan är jag kanske inte den som alltid är bäst på att hålla koll på alla praktiska saker runt omkring handbollsplanen.

Jag hoppas att jag uppfattas som schysst lagkapten och en som inte går upp i småsaker utan alltid försöker se vad som är bäst för gruppen.

När Sabina Jacobsen inte finns med på det kommande mästerskapet blir Carin Strömberg ny lagkapten i landslaget. Anna Lagerquist är beredd att leda laget på planen, men lagkaptensuppdraget i landslaget har även många andra ansvarsuppgifter, vilket gör att hon ser andra mer lämpade och erfarna för att klara det.

– Spelare som varit med längre känner bättre till vilka rutiner som passar bäst under mästerskap, säger hon och beskriver hur en lagkapten i vissa fall får företräda gruppen kring önskemål och krav runt rutiner som ska passas in under ett par matchtäta veckor.

– Själv är jag inte så bra på sånt, särskilt inte eftersom jag är väldigt flexibel och inte har så många rutiner som behöver vara på ett speciellt sätt. Jag är bra på att följa de andra och anpassar mig lätt.

Fakta Sveriges väg till premiären 19 nov: Samling i Malmö. 20 nov: Avresa till VM-lägret i Fukuoka, Japan. 26 nov: Genrep mot Norge i Fukuoka. 29 nov: Resa till VM-orten Kumamoto. 30 nov: VM-premiär mot Kongo-Kinshasa.