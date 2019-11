Eric Gadd släpper nytt och turnerar

Sångaren Eric Gadd firade 30 år som artist i fjol. Nu släpper han en ep med ny musik och i början av nästa år kommer två till. Dessutom ger han sig ut på en turné senare i vår.

Ep:n ”Gadd” släpps 6 december och innehåller bland annat singeln ”Frigolit”. Turnépremiären sker i Uppsala den 12 mars och sedan kommer Eric Gadd och turnén ”Gadd, hopp & kärlek” till ytterligare nio svenska städer; Sandviken 13/3, Lund 18/3, Malmö 19/3, Vara 20/3, Göteborg 27/3, Umeå 2/4, Skellefteå 3–4/4, Luleå 5/4 och slutligen Stockholm 17/4.

Eric Gadd albumdebuterade 1987 med ”Hello”. Genombrottet kom med andra skivan ”Hurra, du lever – pang, du är död” och bland hans mest kända låtar finns singlar som ”Bara himlen ser på”, Do you believe in me” och ”Wish I”. I fjol hade han premiär för krogshowen ”OMG” och gästade GES på deras sommarturné.