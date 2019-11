Om barns rätt när de själva får drömma

Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag. Det firar Dösjebroskolans femteklassare med en egen version av Abbalåten ”I have a dream”.

Barn är barn om de är under 18 år, påminner Malek Mohsen i klass fem på Dösjebroskolan när tidningens reporter tittar in på FN-dagen. I skolan lär hon och klasskompisarna regelbundet om allas rättigheter som har beslutats om i FN.

– Men barns rättigheter följs inte alltid. Alla har till exempel inte tillgång till mat och rent vatten - det är inte så bra, säger Isabella Ilg.

I år firar barnkonvention 30 år, men först den 1 januari nästa år blir den svensk lag. Nu deltar flera skolor runt om i landet i ett låtprojekt tillsammans med Abbamuseet i Stockholm, för att lära mer om elevernas rättigheter.

Under några veckor har de fördjupat sig ämnesövergripande och skrivit en egen text till Björn Ulvaeus och Benny Anderssons låt ”I have a dream”. Även dem värnar om sina rättigheter - vi får höra Dösjebrobarnen sjunga låten, men inte spela in eller sprida den på grund av upphovsrätten.

– Den har bara tre ackord, så den är lätt att spela, tycker Isabella Ilg.

– Svårast var att hitta ord som rimmade med varandra, säger Kevin Asplund.

– Ja, och sätta ihop dem till låten, fortsätter Malek Mohsen.

Klassen har övat en extra gång tidigt på morgonen. Nu klämmer de i för full hals om att sluta hota och slå barn - de är faktiskt framtiden. ”Barn är bäst, ingen protest”, sjunger de i sin version av drömlåten.

Vad är det för speciellt med Abbalåtar?

– Jag vet faktiskt inte. Men hjärnan tycker om det som är simpelt. Låtarna sticker fortfarande ut, Abba är otroligt stora - jag trodde inte de var från Sverige utan från USA, säger musikläraren Tanja Andersson som är uppväxt i Ryssland.

Hon har arbetat på skolor i Lund och är nu inne på sitt andra år på Dösjebroskolan. I våras var hon med och arrangerade en musikal i byn om mobbning med alla elever. För det fick skolan kommunens pris för Årets aktivitet på 25 000 kronor. Den 5 december blir det julmarknad i byn där femteklassarna ska sjunga sin egenskrivna låttext.

– Musik ger enorma möjligheter. Det öppnar nya dörrar och tilltalar elever som kanske inte kommer fram annars, säger klassmentorn och SO-läraren Robert Strandquist, som också är delaktig.

Den som har provat skriva egna låtar vet hur svårt det kan vara.

Hur gör man?

– Det är klurigt att få ihop text och musik, vi har jobbat med de sju tonerna, verser och refräng och övat mycket. Många har det inom sig, så det kommer naturligt och inom all musik inspireras man av varandra, säger Tanja Andersson.

Kevin rekommenderar att göra som han – ladda ned musikprogrammen LLMS eller Soundtrap och skapa musik med datorn.