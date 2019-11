Ny seger för serieledande Örebro

Serieledaren Örebro fortsätter att ösa på i SHL och hemmabesegrade formstarka Linköping. Och forwardsstjärnan Mathias Bromé gjorde bästa reklam för sig när han klev fram och satte slutresultatet 2-1 på straff – inför ögonen på NHL-representanter som var på plats och kollade in honom i Behrn arena. – Jag såg att krysset var ledigt. Det var kul att hänga en, sade målskytten Bromé till C More.

Närkegängets hysteriska form håller alltså i sig – efter torsdagskvällen seger har Örebro tagit elva trepoängare på de 13 senaste matcherna. Succélaget bröt samtidigt Linköpings fina trend – som stannade på fyra raka segrar.