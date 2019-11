Punkångest blev radiopop – nu ska Need for Speed albumdebutera

Malmöduon Need for Speed albumdebuterar nästa vecka med sin filmiska popmusik. Berättelsen om Need for Speed är en historia om drömmar, död, vänskap och en spräckt skalle.

Martin Nilsson och Felix Mårtensson med sina hundbröder Henning och Cigge. Efter en spelning sade Felix Mårtensson till hundnörden Martin Nilsson att om han inte skaffade sig en hund innan han fyllde år skulle Felix köpa en till honom. ”Då fick jag panik, för jag ville ju själv bestämma hund”, berättar Martin Nilsson. När han väl åkte upp för att köpa en hund följde Felix Mårtensson med och plötsligt hade han också köpt en hund ur samma valpkull. ”Vi trodde att deras brottande skulle lugna ner sig och att vi skulle kunna hänga tillsammans. Men ett tips till alla bästa vänner är att inte skaffa hundbröder.” Bild: Emma Larsson