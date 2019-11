Tidigare CIA-agent dömd för spioneri åt Kina

En tidigare agent vid underrättelsetjänsten CIA, som kan ha ödelagt USA:s underrättelseinhämtning i Kina, har dömts till 19 års fängelse. Jerry Chun Shing Lee åtalades för att mot betalning ha börjat lämna över hemligstämplad information till kinesiska agenter efter att ha flyttat till Hongkong 2010.

– Lee förrådde sitt eget land och försatte sina tidigare kollegor i fara, säger Timothy Slater, biträdande chef vid FBI:s kontor i Washington.

Jerry Chun Shing Lee, nu 55 år gammal, jobbade på CIA mellan 1997 och 2004. Han greps i New York i januari i fjol. Då hade CIA under en tid försökt hitta en mullvad inom sina egna led, har The New York Times rapporterat. Tidningen rapporterade 2017 att drygt tio av USA:s informatörer i Kina hade dödats och att minst sex andra fängslats.

Åklagarna och CIA anklagade aldrig Lee direkt för att ha förrått agentnätverket, och har inte öppet medgett att det har ödelagts, vilket har hävdats av flera underrättelseexperter.

I maj erkände sig Lee skyldig till en av åtalspunkterna, som rörde planer på att överlämna information till en utländsk regering. Men han har fortsatt att hävda att det aldrig har bevisats att han verkligen gav uppgifterna till kineserna eller att han har tagit emot motsvarande drygt åtta miljoner kronor i utbyte.