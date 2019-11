This is Head-duo startar skivbolag

För ett år sedan startade Tom Malmros och Henric Claesson från Malmöbandet This is Head ett eget managementbolag. Nu tar de det ett steg vidare och startar skivbolaget Opening som ska koncentrera sig på singelsläpp.

2011 slog Malmökvartetten This is Head igenom för en större publik när de tilldelades priset ”årets pop” på P3 Guld-galan. Bandets tre fullängdare har sedan dess givit dem en ännu större publik.

I maj släppte This is Head den nya ep:n ”X”, men redan innan dess berättade bandets sångare och gitarrist Henric Claesson och basisten Tom Malmros att de startat det nya managementbolaget Outro för att hjälpa akter som Alice Boman, Big Fox, 1921 och This is Head själva. Nu tar duon nästa steg och startar ett skivbolag.

Bolaget Opening ska de driva tillsammans med Kalle Lundgren Smith från agenturen Pitch & Smith. Han har under en längre tid varit This is Heads bokare.

– Vår idé är att släppa singlar med artister som vi alla gillar. Viktigast av allt är att vi alla älskar låten, säger Tom Malmros.

Varför bara singlar?

– Vi gillar formatet och tanken på att göra vad vi kan med just en låt. En singel har verkligen olika betydelser för en artist beroende på om det är första singeln, mellan album eller sista singeln, säger Tom Malmros.

Först ut är Tom Malmros egen sambo, Hey Elbow-sångerskan Julia Ringdahl, i hennes nya soloprojekt Kavi Kwai med singeln ”False impressions”. Julia Ringdahl skrev musiken till Kavi Kwai i ett hus på Öland och det var tre konstnärer som blev inspirationskällor till musik och tillhörande video.

– Jag tittade på en hel del abstrakta och geometriska filmer av konstnärer som Hans Richter, Mary Ellen Bute och Oskar Fischinger när jag skrev och spelade in ”False impressions”, säger Julia Ringdahl i ett pressmeddelande.

Här är videon: