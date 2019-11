Studenter på väg till efterfest räddade man ur brinnande lägenhet

Studenter hjälpte en man i 50-årsåldern ut ur en brinnande lägenhet under fredagskvällen.

Efter en sittning och på väg till en efterfest under fredagskvällen upptäckte studenterna Alfred Björklund, Linnea Persson, Ida Broman och Oskar Munck af Rosenschöld en brand.

Brandlukt fick dem att stanna till på en gata i centrala Lund.

– Jag kikade in och såg lågor, säger Oskar Munck af Rosenschöld.

– Jag ringde 112, det har jag aldrig gjort förut, säger Linnea Persson.

Oskar Munck af Rosenschöld bankade på fönstret. De kunde inte se eller höra någon där inne men fönstret var inte haspat och gick upp.

– Då hoppade jag in. Det brann på golvet och lågorna var en meter höga. Jag tog en matta och skulle kväva elden, säger Oskar Munck af Rosenschöld.

Lägenhetsinnehavaren, en man i 50-årsåldern, kom in från ett annat rum. Under tiden hade Alfred Björklund tagit sig in i lägenheten via trapphus och dörr. Han mötte mannen och hjälpte honom ut. Oskar Munck af Rosenschöld fortsatte att försöka kväva elden under en matta som han stampade på, men det var nästan så att det började brinna i skorna också.

Utanför lägenheten började de andra bli oroliga.

– Jag trodde att han låg avsvimmad där inne, men så såg jag honom i fönstret, säger Ida Broman.

Oskar Munck af Rosenschöld och Alfred Björklund lämnade lägenheten och övergick till att banka på ytterdörrar i trappen för att varna grannarna.

Bara några minuter efter larmet kom första brandbilen och studenterna öser beröm över hur snabbt brandmännen tog kontroll över situationen. Själva höll de sig också lugna och fortsatte efter en stunds samtal till efterfesten.

– Jag tror det var bra att vi var lite alkoholpåverkade, säger Linnea Persson.

Lägenhetsinnehavaren fördes till sjukhus med rök- och brännskador. Polisen berömmer studenterna för deras insats.

– Det var mycket rådigt och en jättebra insats. Att vara så uppmärksamma och ta initiativ är mycket värt. Det är positivt exempel på hur man kan agera tillsammans för att rädda någon, säger Joakim Nyberg, kommunpolis.