Många inställda tåg mellan Malmö och Lund i helgen

På grund av utbyggnad av tågspår kommer sträckan mellan Malmö och Lund att vara avstängd under både lördags- och söndagsnatten.

Trafikverket meddelar att arbetet med fyrspårsutbyggnaden mellan Malmö och Lund gör att tågen på sträckan ställs in från klockan 23 på lördagen till klockan 9 på söndagen. Under söndagskvällen ställs tågen in igen från klockan 19 fram till klockan 5 på måndagsmorgonen.

Pågatågen är helt inställda och bussar ersätter via Burlöv, Åkarp och Hjärup. Vissa tåg mellan Malmö C och Kävlinge ställs också in.

Öresundstågen till Göteborg kör på ett annat spår och kommer inte att stanna på Lund C. Istället görs extra uppehåll i Kävlinge. Bussar ersätter mellan Kävlinge och Lund.

Övriga Öresundståg mellan Malmö C och Lund C ställs in och bussar ersätter.