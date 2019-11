Palladium firar 100 med historiska jubileumskvällar

I februari fyller Palladium i Malmö 100 år. Nu är det klart att det ska firas med historiska jubileumskvällar, konserter och Edvard Persson-film.

Den 26 februari 1920 invigdes kulturhuset Palladium på Södergatan 15 i Malmö. Trots att Palladium de första 75 åren främst användes som biograf byggdes faktiskt huset även för musik och teater. 1996 visades den sista biograffilmen på Palladium och 2004 nyinvigdes huset som scen för musik och modern dans med Musik i Syd och Dansstationen som verksamhetsansvariga.

Nu närmar det sig 100-årsjubileum och det står klart att Palladium kommer att fira extra mycket i slutet av februari.

– Vi ska göra två festkvällar den 26 och 27 februari där vi kommer att förflytta besökarna till tidigt 1900-tal. Vi ska ha vaktmästare i fina uniformer, försäljare med godislådor på magen och så ska Sydsvenskans Martin Andersson hålla ett föredrag om Malmö och filmen på den här tiden, berättar Palladiums verksamhetschef Ann-Marie Ekman.

Skådespelaren Hans-Peter Edh kommer att agera ciceron under kvällen och ikläda sig rollen som olika kända Palladium-aktörer. Dessutom ska sångerskan Miriam Aida, stråkkvartetten Vindla String Quartet samt dansarna Sara Ekman och Fabio Liberti uppträda.

– Redan den 8 februari är tanken att vi ska inviga en utställning om Palladium med gamla affischer i foajén. Men vi ska även ge ut en bok om Palladiums hundra år som ska komma då, berättar Ann-Marie Ekman.

Den 29 februari kommer man att minnas biograftiden genom att visa Edvard Persson-klassikern ”Söder om landsvägen”. Samma dag ska Sydsvenskans Martin Andersson hålla ett längre föredrag om filmen.

Under jubileumsvåren väntar även konserter med bland andra Lill Lindfors, Jan Lundgren, Nils Landgren, Hans Pålsson, Bröderna Norberg, Christian Lindberg, The Ukulele Orchestra of Great Britain och Kap Verde-sångerskan Lucibela.

Den 26 februari är inte bara datumet då Palladium invigdes. Det är också datumet då en viss Carola 1983 vann Melodifestivalen med ”Främling” på just Palladium i Malmö. 2008 firade hon sitt 25-årsjubileum på Palladium med en föreställning, men det finns ingen plan på att hon ska återvända nu till husets 100-årsjubileum.

– Nej, vi har kontakt med henne för att få ett uttalande, men vi har inga planer på att hon ska komma hit, säger Ann-Marie Ekman.