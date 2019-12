Veckan då Zlatan hamnade i ett nytt ljus

Just den här veckan var det starkare känslor än vanligt som virvlade runt fotbollsstjärnan och hans staty utanför Malmö stadion. Fotograf Hussein El-Alawi fick i uppdrag att hänga vid statyn under stora delar av onsdagen. Efterfrågan på bildvarianter var omättlig. En av dem togs sent på kvällen, för att kunna se Zlatan i ett annat ljus.

Nyheten om att Zlatan Ibrahimovic blir delägare i Hammarby slog ned som en bomb på onsdagsmorgonen, bara en dryg månad efter att Zlatan-statyn invigdes utanför Stadion i Malmö. Tusentals personer kräver att statyn nu flyttas – och på onsdagen hängde någon upp en toalettsits. Bild: Hussein El-alawi Vid vilken tid tog du den här bilden?