Engagemanget. Effektiviteten. Entusiasmen. Tänk om det fanns fler makthavare som hon – och då är det inte den feminina apparitionen med blommig klänning och snyggt snagg saken gäller, utan energin. Hela hon är som en injektion mot politikerförakt.

Margrethe Vestager, den nya EU-kommissionens viceordförande med ansvar gör digitalisering och konkurrens. Eller ”den där skattedamen som hatar USA”, för att citera Donald Trump – i praktiken beröm för väl uträttat värv, i den förra kommissionen bedrev hon ett korståg mot företagsjättars upplägg för att slippa skatt.

Det är hennes tredje dag på det nya jobbet när hon kommer in i konferensrummet i kommissionens hus Berlaymont. Där svarar hon på journalistfrågor utförligt och resonerar med gott självförtroende – och on the record. Hon får citeras. Hon räds inte publiciteten. Hon övertygar med fakta.

Berlaymont, ja. Lite uppgivet pekar hon på den grå mattan och de kala väggarna – funktionellt, men tråkigt – och påminner om det danska folketingets hus därhemma med granit, träsniderier och konst på väggarna. Fast med ett smil: här måste man ha en egen stark motivation, "för vi har mycket att göra".

Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern "inom säkra och etiska gränser" är en av sex ambitioner för den nya kommissionen. Margrethe Vestager har tagit upp kampen med jättarna och nu står allsmäktiga Google på tur.

”Om man äger hela marknaden sätter man också regler för den.”

Det handlar om frågor som att storbolag köper upp små techbolag med en bra idé och lägger ner dem för att undvika konkurrens; så går smarta idéer till spillo. Om brist på konkurrens. Om alla mobiler som är laddade med Google redan vid inköp – hejdå, valfrihet.

Så liberal hon är kräver hon reglering:

”Vi ska ställa de krav som de ska leva efter."

Och det handlar om demokrati. De stora företagen kan påverka inte bara vårt val av brödrost utan också åsikter. Allt mer av den politiska diskussionen förs ju på nätet, där slängs påståenden in och blir sanningar, utan kritisk granskning. Margrethe Vestager vill ha tillbaka debatten till torget och lyfter fram de unga klimataktivisternas exempel.

Hon är en av världen mäktigaste. Inte bara har hon en hög position i unionen och tung portfölj, hon utmanar företagsjättar med budget större än små länders statsbudget. Det brukar provocera. Hur bemöts hon själv?

”Jag är inte nätaktiv själv”, säger hon och menar att hon inte kan vara det i sitt jobb. Utan att ens nämna att hon knappast har tid att bemöta tramsiga troll. Men tillägger:

”Det er nemmere for mig.”

Enklare så, ja. Hon vet ju alldeles väl hur kvinnor hotas, hatas och hånas, särskilt kvinnor som sticker ut hakan. Hur det sägs saker som ingen skulle komma på tanken att säga rakt upp i ansiktet. Det hon kallar ”extremversionen av jämställdhetsproblemet".

Ska det gå att få något gjort – för allas bästa – går det inte att fastna i den sörjan. Och EU har mycket att göra.