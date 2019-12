Historisk hästshow gör comeback

Traktorer, husarer och hovslagaruppvisning ingår i programmet när Flyinge öppnar dörrarna på fredag. På onsdagseftermiddag var det generalrepetition.

Det är mörkt i ridhuset när en rad julgranar marscherar in. Granarna är elever på en hästutbildning som virat in sig i julgransbelysning för att agera hinderbana när körmästaren och läraren Marie Kahrle kör in med sitt ekipage.

Den levande hinderbanan är det första numret i Flyinge Education Show, en föreställning på en och en halv timme som ingår i programmet när Flyinge kungsgård håller öppet hus på fredagseftermiddagen.

– Flyingedagarna som fanns för många år sedan var en fin tradition och väldigt välbesökt. Nu försöker vi återuppliva det med lite annan inriktning på den här showen som vi hoppas ska bli årligen återkommande. Vi vill visa upp våra utbildningar men också berätta lite om vår långa historia, säger Annethe Yng som är utbildningschef på Flyinge.

För den historiska delen av fredagens show står en husaruppvisning, berättar Christian Weibull.

– Vi ska visa upp hur kavalleriet formade sig, vi har ett program där vi visar olika rörelser med två gånger fyra hästar. Det var Flyinge som efter danska tiden kom att förse kavalleriet med hästar, och vid förra sekelskiftet hade man sammanlagt tretusen hästar på olika håll i Skåne.

Från klockan 15 på fredagseftermiddagen kan alla intresserade besöka lektioner, ridhus och stallar med över 110 hästar på Flyinge kungsgård. Uppvisningen börjar klockan 18.