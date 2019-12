Framgången för ”Joker” är talande för den globalt kokande ilskan mot en skenande ojämlikhet, skriver Michael Tapper.

Biointäkterna på dryga en miljard dollar gör ”Joker” till historiens hittills största kassasuccé för en barnförbjuden film. På bilden Joaquin Phoenix i titelrollen. Bild: Niko Tavernise

”Scenes from the class struggle in Beverly Hills” heter en amerikansk komedi från 1989. Ironiskt förstås eftersom klasskildringar, än mer klasskamp, var ett tabuämne i åttiotalsfilmens glitterfest där alla kunde bli en vinnare – om bara viljan fanns. Några år in på 1990-talet förklarade den då nykonservative statsvetaren Francis Fukuyama att historien var slut när sovjetsystemets sönderfall började just 1989, underförstått också marxismens klassanalys.