Ja, så har det äntligen blivit ”jämlikt”, som man visst säger inne i Stadshuset. Limhamn har begåvats med p-automater, och inte vilka p-automater som helst.

Vi har fått sprillans nya, som folk inte begriper sig på. Inte går det att sticka in kortet lätt och behändigt och trycka in en summa, utan det ska tryckas in registreringsnummer och såväl biljett som kvitto kan man glömma. Dessutom lär det vara så trångt på Limhamns gator nattetid att det nu gäller dygnet runt-parkering.

Det är på många håll väldigt långt mellan automaterna. Man får gå flera hundra meter. Att 70 procent av Limhamnsborna skulle ha p-app tror jag inte på. Och om så skulle vara, återstår 30 procent som inte har p-app. Har man p-app och vill ha faktura kostar det 39 kronor plus parkeringsavgift.

Men det värsta av allt är att de små butikerna på Limhamn kommer att drabbas när man inte längre kan stanna till 5-10 minuter för att kvickt besöka en affär och köpa ett bröd, en blomma eller bajspåsar till vovven.

Hur ska det gå för Ica Nära på Västra Bernadottesgatan, när man inte kan stanna till för ett snabbt köp?

När ägaren föreslog en p-skiva på 20 minuter svarade trafikregleraren att andra bilar troligen skulle parkera där, som inte handlade på Ica Nära.

Vad tror hon att dessa skulle göra på 20 minuter? Det finns inga andra affärer i närheten, en damfrisör visserligen, men man klipper inte håret på 20 minuter.

Kakboden på Linnégatan, den lilla guldsmedsaffären vid sidan om Erics och blomsteraffären vid Limhamns torg med flera är andra exempel på näringsidkare som kommer att känna av p-avgifterna.

Järnvägsgatans små butiker har det tufft nog, som inte ligger på Limhamns huvudgata. Nu måste man hitta p-automat en bra bit bort, vilket man kanske inte har tid till.

Hur ska butiksägarna som är beroende av att ha sin bil i närheten av affären kunna betala p-avgift nio timmar per dag, fem dagar i veckan och fyra till sex timmar på lördagen året runt?

Det blir många tusen kronor att tjäna in efter skatt. Upplysningsvis kan sägas att marginalerna oftast inte är stora. I Stadshuset tror man kanske att Limhamnsborna ”kan ha det”.

Det finns många mäklare på Limhamn, som är beroende av flera bilar för att ta sig till olika uppdrag under dagen. Att ständigt fylla p-automaten med slantar är ett orosmoment, som stör och själ dyrbar tid från arbetet.

Vi är än så länge lyckligt lottade med ett flertal restauranger på Limhamn, men konkurrensen är hård. Inte gör man det lättare för dem med avgiftsbelagda p-platser även sent på kvällarna. Dessa regler finns inte uppe i stan där det ofta är fri parkering senare på kvällen. Här finns ingen jämlikhet.

Restaurang Mastio på Strandgatan har fått problem, men det verkar som om man trots allt lyssnat och kommer att ordna ett par parkeringsplatser till dem när Strandgatan äntligen blir klar för ombyggnad.

Stadens styrande måste lyssna på sina invånare. Då är det högst rimligt att man hjälper, inte stjälper, som nu är fallet.

Vi är medvetna om det trista faktum att vi på Limhamn inte står högt i kurs i stadshuset. Däremot tar man gärna emot våra skattekronor. Om några år är vi 50 000 invånare på Limhamn. Kanske vi då väljer att styra oss själva, som vi gjorde före 1915.

I Sydsvenskan den 17 november, under ”Aktuella frågor”, skriver professorerna i marknadsföring Johan Anselmsson och Ulf Johansson bland annat att vi måste locka tillbaka handeln till städernas centrum och att kommunernas strategier gör att stadskärnornas butiker och shoppare missgynnas. Man måste se helheten, där man inte bara tänker på den synliga miljön utan även de sociala och ekonomiska delarna i hållbarhetsbegreppet.

En mycket tänkbar artikel, som man borde läsa och ta till sig i Stadshuset.

Det är väl inte meningen att Limhamns affärer ska slå igen för att vi konsumenter ser oss tvingade att göra våra inköp på till exempel Mobilia, som har de flesta affärer under ett tak och gratis parkering?

Tänk om innan det är för sent, politiker och tjänstemän.

Gunlög Banck