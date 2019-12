Avicii populärast i Sverige under 10-talet

Avicii är den mest strömmade artisten på Spotify i Sverige under hela decenniet. Även världsartister som Ed Sheeran, Eminem och David Guetta har gått hem hos svenskarna.

Tim ”Avicii” Bergling har släppt tre album de senaste tio åren, det sista postumt efter hans bortgång i april 2018. Nu toppar han Spotifys lista över årtiondets mest strömmade artister i Sverige. Dessutom är hans superhit ”Wake me up” den mest spelade låten i Sverige under 10-talet. Hans och Sandro Cavazzas låt ”Without you” är den femte mest spelade låten under decenniet.