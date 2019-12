Gert Wingårdh öppnar arkitektkontor i Varvsstaden

Om ett drygt år utvidgar Gert Wingårdh sitt arkitektkontor i Malmö. Wingårdhs Arkitekter blir första hyresgäst att flytta in i den nya Varvsstaden.

– Att flytta in där känns helt rätt, säger Gert Wingårdh.

Samtidigt står den danska arkitektfirman C F Møller inför en snar etablering i Malmö eller Lund.

Under senare år har Västra hamnen och Universitetsholmen i Malmö blivit ett kluster för svenska och utländska arkitekt- och byggkonsultfirmor. Här finns redan bolag som EG Architects, Fojab, Liljewall, Midroc, OpenStudio, Ramböll, Sigma, Thyréns, Urban Design, White, Wihlborgs, WSP och ÅF. Samt den nye Riksarkitekten.