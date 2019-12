Miljardköpet av Victoria Park: Kända näringslivstoppar förhörda av polis

Den kände byggföretagaren Percy Nilsson och IT-miljardären Dan Olofsson har förhörts av polis i samband med en misstänkt ekobrottshärva. Enligt uppgifter i media och till Sydsvenskan ska Percy Nilsson också ha anhållits. Något han själv förnekar. Nu kan Sydsvenskan avslöja att polisutredningen handlar om mångmiljardköpet av Victoria Park i Malmö.

Sydsvenskan kan nu avslöja att brottsutredningen kopplas till det internationella miljardköpet av fastighetskoncernen Victoria Park, förra våren. Utredningen ska ledas av Finansmarknadskammaren i Stockholm, som utreder misstänkt marknadsmanipulation och insiderbrott begångna på den finansiella marknaden, enligt Sydsvenskans uppgifter.

Företagsledaren satt häktad i två veckor och uppger för Sydsvenskan att han därefter inte har förhörts av polis.

Nu växer härvan.

Tidigt på tisdagen hämtades, enligt källor till Sydsvenskan, byggherren Percy Nilsson av polis. Enligt källuppgifter anhölls också Nilsson, något Kvällsposten och Dagens Industri var först med att berätta.

På torsdagen var Percy Nilsson på väg till Danmark. I samtal med Sydsvenskan förnekar Percy Nilsson att han har varit anhållen.

– Jag har varit kallad som vittne. Jag har yttrandeförbud. Nu sitter jag i min bil på väg till Köpenhamn. Det är nåt rykte som går att jag ska vara anhållen. Det är uppåt väggarna. Men jag kan inte kommentera något. Snälla, pressa mig inte, jag vill inte ställa till det, säger han.

Även fastighetsmiljardären Dan Olofsson har enligt Sydsvenskans uppgifter förhörts av polis.

Olofsson bekräftar detta för tidningen.

– Jag har fått ett antal frågor som jag har svarat på. Sedan tyckte åklagaren att jag skulle ha yppandeförbud. Jag har inget att dölja, säger Dan Olofsson till Sydsvenskan.

– Man blir väl alltid lite förvånad när man ska svara på frågor från polisen. Men jag är liksom inte berörd, jag har inte gjort något brottsligt.

Du har inte varit anhållen?

– De ville att jag skulle komma in och svara på ett antal frågor. Thats it, säger Dan Olofsson till Sydsvenskan.

Ytterligare två Malmöföretagare satt häktade i härvan i slutet av förra året.