Nattågstrafiken från Malmö till Berlin utökas

Tågboomen till Tyskland håller i sig. Nu utökar Snälltåget antalet avgångar på linjen Malmö-Berlin. Under 2020 räknar man med att transportera 40 000 resenärer till den tyska huvudstaden.

– Det innebär ett fyrfaldigande av tågresandet sedan 2018, säger Marco Johansson, marknadschef på Snälltåget.

Sedan flera år har intresset för att åka nattåg till Berlin ökat undan för undan. Under 2020 utökar Snälltåget antalet avgångar med 150 procent.

Nattåget Malmö-Berlin är en säsongsbaserad trafik som Snälltåget kör vid påsk, under Kristi himmelfärdshelgen, under försommaren och under hösten. Särskilt intensiv är trafiken under högsommaren. Från den 22 juni till den 30 augusti avgår nattåget varje kväll i stället för tre gånger per vecka som under tidigare år.

– Vi har under två års tid sett en kraftigt ökad efterfrågan att resa med nattåg till Tyskland. Det finns många som vill byta vanor för att göra något bra för klimatet. Nu storsatsar vi för att erbjuda fler möjlighet att resa hållbart ut i Europa, säger Marco Andersson.

Snälltåget har inför 2020 års säsong köpt ytterligare tio liggvagnar som sätts in i trafik efter en teknisk uppgradering under våren. De nya vagnarna utrustas med klimatanläggning. Det finns 60 sängplatser i varje vagn.

Också SJ satsar på att få sina passagerare att ta tåget till Tyskland. Det görs genom att nattåget från Stockholm anpassas till avgångstiderna för de tåg som avgår från Köpenhamn till Hamburg.

Den tågresan går just nu via Rödby-Puttgarden, men från nästa vecka tar DB:s och DSB:s tågturer från Köpenhamn till Hamburg i stället omvägen via Odense och Kolding.

Dessutom finns en rad bolag som erbjuder tågbokningar till ett antal tyska destinationer. Också Snälltåget har sådan service, men efterfrågan har hittills varit begränsad.

– Den stora lärdomen är att vi bättre måste förklara för potentiella tågkunder varför de bör besöka andra tyska städer än Berlin och Hamburg, säger Marco Andersson.

Trots att tågresorna till Berlin ökar är antalet tågresenärer fortfarande en droppe i havet jämfört med alla dem som åker buss, bil eller flyg till den tyska huvudstaden.

– Det finns många kvar att övertyga om tågets fördelar. Det är en utmaning både för oss och andra järnvägsbolag, säger Marco Andersson.