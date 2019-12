Hiphopen har blivit en röst för dem som inte känner att det inte finns politiker i dagens Storbritannien representerar dem, skriver Gabriel Zetterström.

Stormzy på Glastonbury Festival i somras. Bild: Joel C Ryan

Regnet öste ner på scenen under framträdandet på Brit Awards 2018. Mitt i flödesagiterandet vände sig en barbröstad Stormzy till den dåvarande premiärministern: ”Yo Theresa May, where’s the money for Grenfell?”