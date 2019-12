Hjulkalendern del 6: ”Hennes pappa är trollkarl, eller rättare sagt illusionist”

I Sydsvenskans hjulkalender tar sig författaren Anna Axfors runt i Skåne på elsparkcykel. I sjätte delen utforskar hon den nya kaffekulturen.

Jag gasar mot kaffebaren Uggla på S:t Knuts torg. Någon sa nämligen att jag borde åka dit och utforska den nya kaffekulturen. Jag vet inte vad den nya kaffekulturen är, men det ska bli spännande att ta reda på. Jag kliver in på stället, som är ganska litet, beställer en kaffe och en croissant av en trevlig tjej och sätter mig på en ganska hård bänk som piffats upp av några kuddar varav hälften faller ner på golvet när jag lägger ifrån mig mina ytterkläder. So far so good.

Tyvärr har den trevliga tjejen hällt upp kaffe till brädden av den lilla koppen så jag spiller ut ganska mycket och känner mig lite slabbig. Slabbig är annars det sista man kan säga om människorna som kommer och går på den här baren. Det är konstigt, alla verkar känna varandra. Jag får känslan av att jag är med i en sitcom.

En stilig man kommer in och säger till en annan stilig man att han ska till Danmark nu när som helst, en annan kommer in och säger att hennes pappa är trollkarl, eller rättare sagt illusionist...

Fortsättning följer i morgondagens lucka.