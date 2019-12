Malmö är Sveriges mest generösa stad

Sveriges mest generösa stad är Malmö, baserat på Dagens industri Gasells och organisationen Hand in Hands gemensamma kampanj Stadskampen. Under hösten har publiken på de åtta orter där Gasellturnén stannat sammanlagt skänkt 148 757 kronor för att stötta entreprenörer i bland annat Kenya.

Under höstens Gasellturné har de åtta orter där Dagens industris Gasellfester arrangerats fått tävla om vilken stad som är generösast. Det är den ideella organisationen Hand in hand, som är partner till Di Gasell, som arrangerat tävlingen Stadskampen, där alla deltagare på varje ort har haft möjlighet att swisha sin donation under kvällen.

Totalt har Hand in hand fått in 148 757 kronor under Gasellhösten, vilket innebär att 165 företag kommer att startas. Det hjälper i sin tur 825 personer till ett bättre liv i länder som Indien, Kenya och Zimbabwe. Mest pengar skänkte publiken i Malmö. Det står klart efter måndagens Gasellgala i Stockholm, den avslutande prisceremonin - som i år dessutom firade 20-årsjubileum.

– Entreprenörskap bygger samhällen, det är Gasellföretagen ett tydligt bevis på. Genom ett engagemang i Hand in hand bidrar Gasellföretagen till att samhället stärks ytterligare och på andra platser än där de själva verkar, samtidigt som vi får vara med på ett hörn av deras tillväxtresa, säger Sofie Borgudd, insamlingsansvarig på Hand in Hand.

Organisationens modell för fattigdomsbekämpning bygger på hjälp till självhjälp genom företagande. Med social mobilisering, utbildning i entreprenörskap, hjälp till finansiering och stöd vid expansion har organisationen sedan starten bidragit till att cirka 2,7 miljoner företag startats i utsatta områden och att omkring 20 miljoner människor därigenom lyfts ur fattigdom.

– Det fina är att alla kan bidra, oavsett om man är stor eller liten, privatperson eller företag. Det räcker med 900 kronor för att starta ett företag som kan ta en hel familj ur fattigdom.

Under de omkring 10 år som Hand in Hand varit Gasellpartner har organisationen märkt av ett ökat intresse för socialt ansvarstagande.

– Hållbarhetsfrågan är högt upp på agendan och allt fler företag vill bidra till något som är kopplat till företagets värderingar. Är man själv entreprenör har vi märkt att man också har lätt att ta till sig vår tro på människors egen kraft att förändra sitt liv.

Engagemanget märks inte minst hos några av årets Gasellföretagare som på olika sätt stödjer Hand in hand. Ett av dem är konsultföretaget Nox cosulting, som finansierar ett byprogram i Kenya, där det hittills skapats drygt 260 företag.

– Våra medarbetare består av tusentals frilansande konsulter. Att då verka för ett byprojekt, göra insamlingar och olika aktiviteter kopplat till det i nätverket, har stärkt gemenskapen i bolaget och gjort oss till en mer attraktiv arbetsgivare, säger Pernilla Ramslöv, vd på Nox Consulting.

Hon får medhåll av den digitala byrån Bombayworks, som också de stödjer ett byprojekt, men i Indien.

– Vi får kvartalsvisa uppdateringar och ett byprojekt blir någonting väldigt handfast att samla hela organisationen kring. Det har skapat stor stolthet internt, inte minst bland våra indiska kolleger som känner till de förutsättningar en del av deras landsmän lever i, säger Niklas Roupé, vd för Bombayworks.

Men det finns också andra sätt att bidra till Hand in hands verksamhet. Ett är att göra en donation till organisationens julkampanj, i stället för eller som komplement till medarbetarnas julklappar. Ett annat är att bli stödföretag, vilket Gasellföretaget GH Olofssons bygg valt att bli.

– Vi är fyra delägare som driver firman och som tycker att andra också ska kunna få chansen att driva företag. Då passade Hand in hand bra, deras tro på entreprenörskap ligger nära våra värderingar, säger Jacob Östlund, vd för GH Olofssons Bygg.