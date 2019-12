Minnesord om Tomas Nordbäck

Konstnären Tomas Nordbäck, Domsten, har avlidit i en ålder av 80 år. Närmast sörjande är hans hustru Inger Nordbäck, sjuksköterska, och två brorsbarn.

Tomas Nordbäck var en genuin helsingborgare, född 1938 i ”Sundets pärla”, där hans far Bo Nordbäck var en välkänd teckningslärare och konstnär. Det var till Helsingborg och Domsten, där Tomas bosatte sig i en egenhändigt ritad villa, som han alltid återvände från sina många resor runt om i världen.

Tomas gick tidigt sin egen väg och hoppade av från studierna vid hemstadens gossläroverk för att bli konstnär. Som 18-åring antogs han till Konsthögskolan i Stockholm men följde i stället med konstnären Gustav Rudberg till Ibiza, där han stannade i nästan ett år med ”Spanien-Gustav” som sin mentor.

Tidigt visade Tomas framfötterna genom att bli antagen till vårsalongen i Helsingborg och Skånes konstförenings höstsalong i Malmö samt till ”Unga tecknare” på Nationalmuseum 1960.

Han var den yngste i konstnärsgruppen Differenterna, som bildades 1967 av sex målare i nordvästra Skåne med bland andra Bengt Orup och Lennart Rosensohn. Separatutställningar hade Tomas i bland annat Örebro, Göteborg och Malmö och i Vikingsbergs konstmuseum i Helsingborg.

Efterhand tog dock Tomas starka intresse för konst i offentlig miljö över. Han behärskade de flesta tekniker, både som målare och skulptör, och har utfört ett 45-tal offentliga verk, främst i Helsingborg och nordvästra Skåne.

Alla som turat mellan Helsingborg och Helsingör har sett den stora emaljmålning, som Tomas 1985 utförde i tre versioner för sundsfärjorna Betula, Regula och Ursula. Hans mest kända skulptur är ”Önskebrunnen”, utförd som ett glänsande klot i rostfritt stål och centralt placerad vid Drottninggatan i Helsingborg, där den invigdes av kungen 1985.

Som målare var Tomas en färglyriker i en abstrakt-expressionistisk stil, men under arbetet med de många offentliga uppdragen blev han allt mera formstram och geometriskt koncentrerad i sitt uttryckssätt. Han har utfört abstrakta glasmålningar i kyrkor, bland annat i Allerums kyrka, samt i Helsingborgs rådhus. Bland de många skulpturerna kan här även nämnas tre granitskulpturer i Sofiero slottspark och ”Sail around the world”, som invigdes på Parapeten i Helsingborg år 2000.

Åren 1988-1994 var Tomas ledamot i Statens konstråd och 1992-1996 i Helsingborgs skönhetsråd. Han var även medlem i Konstnärsklubben i Stockholm och i Travellers Club i Malmö. Han var också starkt engagerad i Gillet Gamla Helsingborg som har förskönat hemstaden med skulpturer av försvunna byggnader på olika platser, alla utförda av Tomas och gjutna i brons i Kaunas, Litauen.

Den första och största av dessa skulpturer är stadsmodellen av Helsingborg kring år 1400, placerad på Stortorget nedanför Kärnan och invigd år 2006. Den följdes av ytterligare fem sådana bronsskulpturer, bland annat av Helsingborgs gamla teater på Ingmar Bergmans plats 2013 och av Helsingborgs forna centralstation 2018, vilken blev Tomas sista offentliga verk.

År 2016 hedrades Tomas Nordbäck för sitt mer än 60-åriga livsverk som konstnär med att i Rådhuset få mottaga Helsingborgs finaste utmärkelse, Helsingborgsmedaljen.

Jan Torsten Ahlstrand

museichef emeritus, Lund