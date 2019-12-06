Topplistorna: Julstämning på topplistorna

Album:
1. (Ny) 1Cuz; ”1 år”
2. (2) Dree Low: ”Flawless”
3. (16) Michael Bublé: ”Christmas”
4. (1) Ant Wan: ”Kaptitel 21”
5. (5) Veronica Maggio: ”Fiender är tråkigt”
7. (4) Lars Winnerbäck: ”Eldtuppen”
8. (18) Mariah Carey: ”Merry Christmas”
9. (8) Billie Eilish: ”When we all fall asleep, where do we go”
10. (32) Linnea Henriksson: ”Till – från”
11. (6) Leonard Cohen: ”Thanks for the dance”
12. (10) Post Malone: ”Hollywood's bleeding”
13. (33) Tommy Körberg: ”Julen är här”
14. (11) Lewis Capaldi: ”Divinely uninspired to a hellish extent”
15. (12) Einár: ”Nummer 1”
16. (14) Einár: ”Första klass”
17. (36) Peter Jöback: ”Jag kommer hem igen till jul – jubileumsutgåva”
18. (15) Hov1: ”Vindar på Mars”
19. (40) Carola: ”Carolas jul”
20. (Ny) Ozzy: ”Sexan”
Singlar:
1. (1) Miss Li: ”Lev nu dö sen”
2. (16) Mariah Carey: ”All I want for Christmas is you”
3. (20) Wham: ”Last Christmas”
4. (2) Tones and I: ”Dance monkey”
5.(3) Macky & Einár: ”Tesla”
6. (Ny) The Weeknd: ”Blinding lights”
7. (Ny) Adel & Dree Low: ”No cap”
8. (41) Triad: ”Tänd ett ljus”
9. (Ny) 1Cuz featuring Einár & Yei Gonzalez: ”Räkna mina dagar”
10. (4) Dree Low: ”Pippi”
11. (56) Michael Bublé: ”It's beginning to look a lot like Christmas”
12. (8) 1Cuz, Greekazo & Yei Gonzalez: ”Försent”
13. (7) Ant Wan: ”Va mig”
14. (6) Robbz & Brookz: ”Triangeldram”
15. (5) Billie Eilish: ”Everything wanted”
16. (58) Freddy Kalas: ”Hey ho”
17. (59) Ariana Grande: ”Santa tell me”
18. (9) Arizona Zervas: ”Roxanne”
19. (64) José Feliciano: ”Feliz navidad”
20. (10) Lewis Capaldi: ”Someone you loved”
Källa: GLF