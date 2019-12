Topplistorna: Julstämning på topplistorna

Den svenske rapparen 1Cuz gör succé med sitt debutalbum ”1 år”, som går rakt in på albumlistans förstaplats. Annars märks det att det börjar närma sig jul på topplistorna, med traditionsenliga återkomster av Mariah Carey och Michael Bublé. På singellistan ligger Miss Li kvar i topp med ”Lev nu dö sen”.

Album:

1. (Ny) 1Cuz; ”1 år”

2. (2) Dree Low: ”Flawless”

3. (16) Michael Bublé: ”Christmas”

4. (1) Ant Wan: ”Kaptitel 21”

5. (5) Veronica Maggio: ”Fiender är tråkigt”

7. (4) Lars Winnerbäck: ”Eldtuppen”

8. (18) Mariah Carey: ”Merry Christmas”

9. (8) Billie Eilish: ”When we all fall asleep, where do we go”

10. (32) Linnea Henriksson: ”Till – från”

11. (6) Leonard Cohen: ”Thanks for the dance”

12. (10) Post Malone: ”Hollywood's bleeding”

13. (33) Tommy Körberg: ”Julen är här”

14. (11) Lewis Capaldi: ”Divinely uninspired to a hellish extent”

15. (12) Einár: ”Nummer 1”

16. (14) Einár: ”Första klass”

17. (36) Peter Jöback: ”Jag kommer hem igen till jul – jubileumsutgåva”

18. (15) Hov1: ”Vindar på Mars”

19. (40) Carola: ”Carolas jul”

20. (Ny) Ozzy: ”Sexan”

Singlar:

1. (1) Miss Li: ”Lev nu dö sen”

2. (16) Mariah Carey: ”All I want for Christmas is you”

3. (20) Wham: ”Last Christmas”

4. (2) Tones and I: ”Dance monkey”

5.(3) Macky & Einár: ”Tesla”

6. (Ny) The Weeknd: ”Blinding lights”

7. (Ny) Adel & Dree Low: ”No cap”

8. (41) Triad: ”Tänd ett ljus”

9. (Ny) 1Cuz featuring Einár & Yei Gonzalez: ”Räkna mina dagar”

10. (4) Dree Low: ”Pippi”

11. (56) Michael Bublé: ”It's beginning to look a lot like Christmas”

12. (8) 1Cuz, Greekazo & Yei Gonzalez: ”Försent”

13. (7) Ant Wan: ”Va mig”

14. (6) Robbz & Brookz: ”Triangeldram”

15. (5) Billie Eilish: ”Everything wanted”

16. (58) Freddy Kalas: ”Hey ho”

17. (59) Ariana Grande: ”Santa tell me”

18. (9) Arizona Zervas: ”Roxanne”

19. (64) José Feliciano: ”Feliz navidad”

20. (10) Lewis Capaldi: ”Someone you loved”

Källa: GLF