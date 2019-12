Följdförseningar mellan Malmö och Lund efter tågstopp

Vid midnatt på fredagen stoppades all tågtrafik mellan Malmö C och Lund C efter spårspring. Vid klockan 00.20 kunde trafiken släppas på igen.

På grund av obehöriga på spåren stoppades alla tåg på sträckan Malmö-Lund.