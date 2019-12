Per T Ohlsson:

Landet som en gång symboliserade sunt förnuft är numera varken sunt eller förnuftigt. Det är en tragedi.

Boris Johnson och Jeremy Corbyn. Två katastrofer. Bild: ITV

Få länder, om ens något, har förknippats lika mycket med begreppet sunt förnuft, common sense, som Storbritannien, vars lugna, samlade beslutsamhet har fångats i uttryck som stiff upper lip eller i en uppmaning från andra världskriget, Keep Calm and Carry On. Och inget land förknippas i lika hög grad med en stabil och solitt förankrad parlamentarisk demokrati.