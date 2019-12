Plan B öppnar med tre scener

Plan B:s bandbokare Carlo Emme har till nästa år bokat akter som Jonathan Johansson, Nicole Sabouné, Cannabis Corpse, The Sonics, Redd Kross, Iceage, Hällas, Pottery, Nervosa, No Fun At All, King Dude och The Adicts till Plan B och mycket mer ska tillkomma. Men redan kommande veckan står Hurula och Kite på stora scenen. Bild: Peter Frennesson