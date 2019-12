Gunlög Banck tar i sin insändare upp parkeringssituationen i Limhamn. Vi tycker till att börja med att alla ska vara försiktiga med att utgöra sig till tolk för vad ”folk” tycker. Som politiker får vi synpunkter från Malmöbor i Limhamn av olika slag. Att vissa är missnöjda med de nya parkeringsreglerna har vi uppfattat och har stor respekt för, men vi har också hört det motsatta från invånare som tidigare fick cirkulera med bilen för att hitta en parkering och nu har det lättare efter att Malmö stad infört boendeparkering i Gamla Limhamn.

Ett av skälen till att införa parkeringsavgifterna är att hjälpa handlarna i Limhamns centrum. All erfarenhet visar att parkeringsavgifter ökar omsättningen av parkeringsplatser, vilket underlättar för just den typen av ärenden som Gunlög Banck tar upp, som tar 5-10 minuter. Parkeringsavgiften för ett sådant besök är 2 kronor med de nya reglerna, vilket vi inte tror är avskräckande. Med gratis parkering är risken större att de p-platser som finns vid butikerna tas upp av bilister som parkerar där under betydligt längre tid än med parkeringsavgifter.

Samtidigt vill vi vara lyhörda. Vi har haft dialog med ett flertal handlare i centrum som säger sig bli lidande av betalparkering intill sin butik.

På sträckan utanför Ica Nära på Västra Bernadottesgatan har vi redan ändrat och har infört avgiftsfri parkering på andra sidan gatan. Vi har också gett fastighets- och gatukontoret i uppdrag att införa avgiftsfri parkering med p-skiva på enskilda platser av Linnégatan och Järnvägsgatan. Staden kommer att följa effekterna av det noga, i dialog med handlarna.

Vi förstår att invånare kan reagera på att gatuparkering i bostadsområdena som tidigare varit gratis nu kostar. Med boendeparkering blir den nya parkeringsutgiften som 420-465 kronor per månad. Det är allas frihet att köra bil, men det är ingens rättighet att parkera den gratis på våra gemensamma gator.

Om vi blickar framåt till vilken stad kommande generationer tar över så måste vi ändra vårt beteende i hur vi förflyttar oss. Om vi alla ska kunna leva i tilltalande miljöer så kan inte alla ta sig fram i egna bilar. Det är inget bra sätt att använda våra gemensamma ytor på. Där har politiken ett viktigt uppdrag att erbjuda goda alternativ i form av bussar, tåg och säkra cykelvägar, kompletterade med delningstjänster som bilpooler och hyrcyklar.

Är det nödvändigt att i alla lägen köra egen bil till den lokala butiken för att handla livsmedel? För att besöka biblioteket eller gå på gymmet? Eller går det att någon gång cykla eller gå istället? Vi har alla ett ansvar. Vi är beredda att ta vårt, för helheten och för att se allas behov.

Andreas Schönström (S) Ordförande i tekniska nämnden i Malmö

Håkan Linné (L) 1:e vice ordförande i tekniska nämnden i Malmö