Byggstart för nya fotbollsplaner – klimatsmart konstgräs spelbart om ett år

Vid Aggarpshallen ska utomhusidrotten i Svedala samlas. Inom kort påbörjas bygget av två nya fotbollsplaner, varav en med biologiskt nedbrytbart konstgräs. Men under byggtiden är det trångt om träningstider för fotbollsföreningarna.

På idrottsområdet vid Aggarpshallen ska bygget av två fotbollsplaner dra i gång efter nyår. På tisdagen togs ett symboliskt första spadtag för projektet.

– I dag är det svårt att se att man ska kunna spela fotboll här, säger kultur- och fritidschef Tomas Djurfeldt.

Men den leriga åkern intill Aggarpsskolan ska bli den sista pusselbiten på området. Den nya skolan och idrottshallen invigdes förra året. Byggstarten på idrottsområdet har försenats av överklaganden.

Två nya fotbollsplaner ska anläggas. Det handlar om en klimatsmart biokonstgräsplan med granulat gjort av barken från råsockerrör, som beräknas stå klar i november 2020 och ska vara spelbar året runt.

Svedala är en av de första svenska kommunerna som inför biologiskt nedbrytbart konstgräs.

En ny naturgräsplan ska stå klar i maj 2021. Intill ska det också byggas nya parkeringsplatser, förråd, kiosk och en löparbana.

På sikt kommer Aggarpsområdet att ha fyra planer intill varandra.

I samma veva har nu rivningen påbörjats på Svedala gamla IP vid väg 108, där Bovieran ska bygga bostäder. Därmed försvinner en konstgräsplan i Svedala i väntan på att den nya ska bli klar.

– Vi hade hoppats att det här området skulle bli färdigt innan, säger Birgitta Delring (BP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

– Vi har en konstgräsplan mindre än vanligt just nu. Det är tuffare på vinterhalvåret, annars har vi ju naturgräs, säger Tomas Djurfeldt.

Läs mer: Så växte fotbollen fram i Svedala för 110 år sedan

Under tiden som planerna byggs måste Svedala tätorts fyra fotbollsföreningar samsas om träningstiderna på den befintliga konstgräsplanen på Aggarpsvallen.

– Det är företrädesvis barn och unga som tränar. Då kan de inte spela för sent, så det är ganska tajt, säger Tomas Djurfeldt.

Förutom Svedala IF är det Skabersjö IF och DFF samt Holmeja IS som kommit överens om hur träningstiden ska schemaläggas.

Planerna på gamla IP är saknade.

– Vi har varken belysning eller konstgräs, så vi kan inte träna i Holmeja på vintern, säger Gerd Thunell, ordförande för Holmeja IS.

Eftersom föreningen har seniorverksamhet hamnar deras träningar sent på kvällarna när föreningarna ska samsas.

– Det är svårt att få hit killarna som bor i Malmö när det blir efter klockan åtta på kvällen, säger tränaren Nicklas Persson.

– Men det är positivt att det kommer en ny konstgräsplan, fortsätter han.