Artisten Marie Fredriksson är död. Världsstjärnan blev 61 år gammal.

Den folkkära artisten föddes 1958 i skånska Östra Ljungby. Hon slog igenom som artist på 1980-talet. Det internationella genombrottet fick hon tillsammans med Per Gessle i Roxette.

Bandet slog igenom internationellt med singeln "The Look". Framgångarna fortsatte med hits som "Listen to your heart", "It must have been love" och "Joyride".

2002 diagnostiserades Marie Fredriksson med cancer och duon tog en paus fram till 2009 då Gessle och Fredriksson återigen började spela in musik och turnera tillsammans.

2016 ställde bandet in en planerad världsturné och meddelade också att Marie Fredriksson skulle sluta turnera på inrådan av sin läkare.

”Det är med stor sorg vi måste meddela att en av våra största och mest älskade artister är borta. Marie Fredriksson avled på morgonen den 9 december i sviterna av sin tidigare sjukdom”, skriver pressansvarige Marie Dimberg i ett pressmeddelande, efter att Expressen varit först med att rapportera nyheten.

På sin 60-årsdag förra året släppte Marie Fredriksson jazzsingeln ”Sing me a song”.

”Att släppa en låt på min födelsedag blir mitt sätt att visa tacksamhet för all den kärlek jag fått genom åren, det här är min 60-årspresent till mig själv och till alla fans”, sa hon i ett uttalande då.

Per Gessle skriver i ett uttalande:

”Tiden går så fort så fort. Det känns som alldeles nyss när Marie och jag satt i min lilla lägenhet i Halmstad och delade drömmar. Och vilken fantastisk dröm vi fick dela! Tack Marie, tack för ALLT. Du var en helt unik musikant, en sångerska på en nivå vi knappast kommer att få uppleva igen. Du målade mina svartvita sånger med de vackraste färger. Du var en helt underbar vän i över fyrtio år. Jag är stolt, hedrad och lycklig över att fått dela så mycket av din tid, din talang, din värme, generositet och humor. All min kärlek till dig och din familj. Things will never be the same."