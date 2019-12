Naken revolutionshjälte väcker ilska i Mexiko

En kontroversiell målning föreställande Emiliano Zapata väcker ont blod bland mer traditionalistiska anhängare till den mexikanske revolutionsikonen.

Tavlan avbildar Zapata så gott som naken, endast klädd i en rosa hatt och stilettklackar, och sittande på en vit häst med erigerad penis.

Målningens kritiker anser att den nedvärderar Zapata, som ledde uppror för bönder och lantarbetares rättigheter under den mexikanska revolutionen i början av 1900-talet.

Omkring hundra demonstranter stormade in på Palacio de Bellas Artes, Mexikos främsta kulturcenter, under tisdagen och skanderade ”bränn den! bränn den!”. Många stannade sedan kvar och demonstrerade utanför museet under flera timmar.

En del av dem ropade homofobiska skällsord, vilket fick en annan grupp att samlas till en motdemonstration.

Målningen visas som en del av en utställning till minne av Zapata, som dog för 100 år sedan.