Riksrevisionen: Se över lagen efter Ystadfall

Hur kunde fem barn i Ystads kommun få hållas isolerade och utanför skolan i åratal? Efter HD och Sydsvenskans avslöjande har Riksrevisionen granskat den statliga styrningen bakom undantag från skolplikten i Sverige – och hittat ett flertal brister.

I juni avslöjade HD och Sydsvenskan att en syskonskara i Ystads kommun aldrig någonsin hade fått gå i skolan. Enligt socialtjänsten hade barnen isolerats från omvärlden under stora delar av barndomen. Under alla år trodde kommunen att familjen befann sig utomlands under långa perioder och att barnen studerade på en webbaserad skola i USA.