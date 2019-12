De vill höja pizzans status i Sverige

Det lärde sig göra pizza i sin pappas restauranger i Los Angeles. Mike Arvblom blev pizzavärldsmästare och Dan Arvblom uppträdde med världsstjärnor. Nu har bröderna flyttat till Sverige och jobbar ihop igen.

Det är skånsk vinter ute men bröderna Mike och Dan Arvblom mäter upp brädor och provmöblerar den blivande uteserveringen. Pizzerian på Strandbadsvägen som öppnade i somras har gjort succé och behöver fler sittplatser.

– Vi trodde att det mest skulle vara för avhämtning men många vill sitta här. Och många har åkt lång väg bara för att de hört talas om Mikes pizzor, säger Dan.

Inne i den pyttelilla palmbladstapetserade lokalen huserar en pizza-världsmästare, flerfaldig sådan. Mike Arvblom kånkar fram en enorm blänkande pokal från finalen i Las Vegas.

– Allt ska vara stort i Las Vegas, säger han och skrattar.

Det var också där bröderna växte upp, med adress Beverly Hills. Pappan som var amerikan hade utbildat sig till pizzabagare i Italien på 1960-talet och drev pizzarestaurang på bland annat Sunset Boulevard. Barnen lärde sig genom att hjälpa till.

– Vi har pizza i blodet kan man säga, säger Mike.

Och med pizza menar de inte den flottiga svenska snabbmatsvarianten vars storsäljare har kebabtopping, utan en surdegsbaserad italiensk variant.

– Det senaste nu är Roman Style Pizza. Den är gjord på en deg som jäst i tre dagar och innehåller 110 år gammal surdeg. Den kommer stort nere i Europa och i USA och vi håller på att introducera den här. Den är krispig och fluffig samtidigt. säger Mike Arvblom.

De har delat upp arbetsuppgifterna. Mike står i köket, han är utbildad både kock och pizzabagare, Dan har hand om administration och marknadsföring.

– Vi är duktiga på olika saker. Mike är alldeles för snäll för business, säger Dan Arvblom och flinar.

Bröderna fyller i varandras meningar och växlar ibland över till engelska. Det blir så efter många års flyttande fram och tillbaka mellan USA och deras mammas hemland Sverige. Pappan startade flera pizzerior även i Sverige.

– Han var först med att ha färska grönsaker på pizzorna här. Innan vara det bara burkchampinjoner. Det är så vi är upplärda. Vi fick stå i köket och hacka paprika och göra tomatsås, säger Mike Arvblom.

När han var i 18-årsåldern bestämde han sig för att satsa på det han redan kunde bäst och gillade mest - baka pizzor.

Dan valde delvis en annan väg – musik. Han hade en egen grupp i slutet av 90-talet som uppträdde med blivande storheter som 50 Cent och Alicia Keys 50. Idag driver han musikförlaget Rockstar Music Group och arbetar på musikstudion Hydra i Malmö, med artister som John Lundvik och Samir och Viktor.

- This is my life. This is my life too, säger han och syftar på pizzerian.

Det var Dans fru, som är uppvuxen på Näset, som fick honom att flytta hit. Han lockade i sin tur hit lillebror Mike. Förra sommaren testade de att öppna en pop up-pizzeria på Falsterbo strandbad och det föll väl ut.

– Jag älskar Falsterbo. Från början var jag lite rädd – att komma från Los Angeles till detta. Men här är underbart. Det är bara vintern som är lite depressing, säger Dan Arvblom.

Brödernas gemensamma mission, förutom att utveckla den lilla pizzerian i Falsterbo, är att höja pizzans status i Sverige. För fem år sedan drog de igång Pizza Champion Cup SM med syftet att kora Sveriges bästa pizzabagare. Internationella domare bjuds in. Till år 2021 planerar de att hålla en pizzautbildning i samband med tävlingen.

Mike sitter numera själv dessutom i juryn för Pizza-VM.