First Aid Kit: ”Krävs mod att tacka nej”

First Aid Kit är tillbaka efter sjukskrivningen – med större självkännedom än tidigare. Förutom en julkonsert utlovar de ny musik. – Men att släppa en hel skiva skulle kännas som ett för stort åtagande, för vi vet vilken galen cirkus det tenderar att bli, säger Johanna Söderberg.

I slutet av maj ställde First Aid Kit in hela sin sommarturné efter att Klara Söderberg gick in i väggen och blev sjukskriven. Nu gör gruppen sin första stora spelning på länge – tillsammans med Maja Francis och Amanda Bergman.