Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Den 27 november dog min svärfar Rolf, 92 år gammal. De sista 12 dagarna av sitt liv tillbringade han på S:t Knut i Falsterbo. 12 dagar blev det bara, det som skulle bli så mycket mer.

Hur kan jag göra en bedömning av ett äldreboende på endast 12 dagar? Låt mig få utveckla. Teoretiskt sätt kan vi ha haft en extrem tur med alla aktiviteter, i alla dagar med all personal eller så är deras beteende vardag. Jag har valt den senare.

Rolf kom in sängliggande och hans behov förändrades varje dag och ibland oftare än det. Varje gång var det personalen som identifierade behovet av förändring och vidtog de åtgärder som situationen krävde. Rolf blev omhändertagen som om han vore den ende i huset. Så bra upplevdes servicen.

Det här är ren one to one marketing när den är som bäst. Och man måste förstå svårigheten med att uppnå en så kundorienterad organisation som snabbt agerar rättfärdigt gentemot kunderna som om det vore det mest naturliga i världen. Det är absolut inte självklart.

Låt mig ta ett exempel, Rolf börjar plötsligt utan förvarning att bli sämre varvid vi anhöriga blev informerade och samtidigt fattade man utan fördröjning beslut på S:t Knut att man behöver två personer som vårdar honom på plats. Helt utan framförhållning ringer Tomas och Lotta (vårdbiträden) hem och berättar att de inte kommer hem denna natt. De har inte ens hunnit lära känna Rolf på denna korta tid. Ändå ställer de upp, vilka hjältar.

Inte många företag i någon bransch kan uppvisa sådan flexibilitet, empati och kärlek. Och motivationen är inte lönen, det är helt andra parametrar som skapar denna arbetsmiljö.

Det finns 99 personer på boendet som var och en har ett personligt behov. Stora krav ställs på organisationen att kunna möte upp detta behov, snabbt, effektivt och med stor empati. Dygnet runt.

Jag måste ge den största eloge till verksamhetschefen Daniel Bosak och som enligt mitt förmenande lyckats med denna sannerligen digra uppgift.

S:t Knut äldrevård har fått en del kritik som med all säkerhet har sitt berättigande på en saklig nivå. Men enskilda felaktigheter behöver inte göra ett bolag dåligt. Man ska vara försiktig med sådana slutsatser.

Ett exempel: Rolfs behov av vård 24 timmar per dygn var akut enligt alla involverade med undantag av biståndshandläggaren som fattar beslut om vårdboende eller ej. Handläggarens prioritering fick till följd att Rolf for mycket illa i hemmet. Men inte är väl Vellinge vårdplanering dålig för det? Det är viktigt att se helheten och förstå vad det innebär att bygga upp en hälsosam, prestigelös och lösningsorienterad organisation i balans. Ibland blir det fel, men man lär sig och blir bättre. Och det måste finnas utrymme för det.

Ett stort extra tack till personalen på avdelning A2.

Peter Nielsen