Detta är tidningens huvudledare. Sydsvenskans hållning är oberoende liberal.

Ett sätt att betrakta utfallet av det brittiska valet är att se det som en andra folkomröstning om brexit.

De konservativas oväntat övertygande seger, som gav dem egen majoritet med god marginal i parlamentet, kan till stor del vara ett uttryck för att väljarna vill få utträdet avklarat. Helt i enlighet med det fåordiga budskap premiärminister Boris Johnson hamrade in under en kort men intensiv valrörelse: Get Brexit done.

Inte nödvändigtvis för att alla som lade sin röst för Torypartiet är fullt och fast övertygade om att det enda rätta och självklara är att britterna lämnar EU, utan mer på grund av känslor av utmattning och uppgivenhet inför den plågsamma politiska och parlamentariska cirkus brexit utvecklats till.

Tre och ett halvt år efter den verkliga folkomröstningen har Boris Johnson nu ett tydligt mandat och de politiska musklerna för att genomföra utträdet. Inte underligt att det drogs suckar av lättnad i Bryssels EU-korridorer denna fredag. "Få det gjort" var också budskapet från Europeiska rådets ordförande Charles Michel, efter att ha gratulerat Johnson till segern.

Med Tories storseger är vägen ut ur EU till sist utstakad, men inte utan fallgropar.

Före årsskiftet kommer Johnsons förslag till utträdeslag att tas upp i det brittiska underhuset och med all säkerhet godkännas där.

Den 31 januari lämnar britterna så unionen. Dagen därpå inleds en övergångsperiod som för företag och enskilda i princip innebär business as usual året ut. Den 1 februari börjar också förhandlingarna om hur den fortsatta relationen mellan EU och Storbritannien ska se ut – eller åtminstone förberedelser för sådana förhandlingar.

Britterna ska lämna tullunionen, den gemensamma inre marknaden och Europadomstolen. Det är tiotusentals byråkratiska och juridiska band i form av direktiv, regler och förordningar som ska knytas upp och i många fall knytas om.

Med utträdet väl avklarat måste de 27 kvarvarande medlemsstaterna och Europaparlamentet enas om hur kommissionens mandat för förhandlingar om handelsavtal och annat ska se ut. Den diskussionen inleddes redan på fredagen under det pågående toppmötet i Bryssel. Processen lär hur som helst ta tid. Sannolikt kommer de formella förhandlingarna att börja först i mars.

Resultatet väntas bli snarlikt den relation Norge idag har till EU. Ett handelsavtal behöver bli klart under 2020. Den tidtabellen är orimligt optimistisk och en möjlighet som nämnts är att det blir ett basavtal som byggs på senare. Storbritannien har i och för sig möjlighet att före den 1 juli begära att övergångsperioden förlängs i ett eller två år. Men det har Johnson lovat att inte göra.

Det är trist att behöva se Storbritannien träda ur den europeiska unionen. Britterna lämnar ett stort tomrum efter sig. Ekonomiskt, men framför allt politiskt. I Storbritannien har Sverige i många politiska frågor haft en viktig allierad.

Att skiljas som vänner måste vara målet. Och att bibehålla en god, nära och långsiktig relation.

Britterna må lämna EU men de lämnar inte Europa.