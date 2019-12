Innebandyn jagar OS-plats: ”Behöver bredda toppen”

Sverige har vunnit åtta av elva VM-guld på damsidan och aldrig varit utan medalj. Nu höjs röster för en bredare topp och större möjlighet att sprida innebandyns evangelium.

– En OS-plats hade betytt mycket för att på allvar få igång stora nationer som USA och Kina, säger Malmötränaren Mikael Jeppsson.

Mikael Jeppsson följer VM från tv-soffan hemma i Klagshamn utanför Malmö. Sammanlagt har han haft sex Malmö FBC-spelare att ha koll på. Förutom Ellen Rasmussen i Sverige så har klubben tre spelare i Danmark, en i Tjeckien och en i Schweiz landslag.

Och det har gått som det brukar med Sverige i VM-final, där damlandslaget jagar sitt sjunde raka guld. Vägen dit gick som på räls till en början med stora segersiffror i såväl gruppspel som kvartsfinal, innan Finland pressade svenskorna hårt i semifinalen.

– Det är en jäkla skillnad att möta Finland än att göra tjugo mål på ett dyngdåligt försvar. Finskorna har inte imponerat och saknar världens bästa spelare [Veera Kauppi] men går alltid på alla cylindrar mot Sverige, konstaterar Mikael Jeppsson.

Dramaturgin är enkel inför varje innebandy-VM, såväl på damsidan som herrsidan: Sverige är sportens skapare och dominant med Finland som ständig utmanare och med Schweiz och Tjeckien som ständiga uppstickare.

– Jag hatar att säga att innebandyn är en ung sport, men sanningen är att det fortfarande är en ganska ung sport. Många länder är efter oss i utvecklingen och det gäller ännu mer på damsidan, säger Mikael Jeppsson och fortsätter:

– Hela innebandysfären önskar att det ska bli en jämnare topp med fler länder än de här fyra som alltid gör upp om medaljerna. Det blir bättre och bättre, även om resultaten i Sveriges matcher verkar säga något annat, men sanningen är också att de svenska spelarna är enormt bra, riktiga atleter som tränar hur mycket som helst.

– Innebandyn spelas i dag i alla världsdelar, men för sportens utveckling är länder som USA och Kina enormt viktiga, att det blir stort där. Det lobbas nog ganska mycket för det, men framförallt lobbas det för att göra innebandyn till en olympisk idrott.

Mikael Jeppsson inser att en OS-plats är svår att få, något annat måste bort i så fall, och sporten måste kanske anpassas till ett annat format, ungefär som rugbyns 7-mannaspel.

– Kanske kortare speltid och färre spelare i truppen, man måste vara flexibel. Det kan bli lite jämnare matcher och man får ner resultaten. Med en OS-plats får man också så mycket på köpet, då blir det en mer attraktiv och legitim idrott, dörrar öppnas på ett helt annat sätt.

Dominanter i idrottshistorien – där inget varar för evigt

Sovjet i ishockey

Sovjet dominerade internationell ishockey under flera decennier från mitten av 1950-talet. The Big Red Machine körde över allt motstånd och radade upp både VM-guld och OS-guld. OS-hockeyn i Lake Placid 1980 skulle inte bli något undantag, särskilt som professionella spelare från NHL inte deltog. Men ryssarna hade inte räknat med ett ungt amerikanskt lag med collegespelare, som man dessutom slagit i en träningsmatch inför OS med 10–3. Men i medaljomgången chockade USA allt och alla genom att vinna med 4–3. Miracle On Ice blev ett begrepp och USA skrinnade vidare mot OS-guld på hemmaplan.

Kina i pingis

Pingis är nationalsport i Kina och det gnuggar av sig på övriga världen, där vart och var annat landslag har spelare som bytt nationalitet för att få chansen att spela på högsta nivå. Kina har vunnit 28 av 32 OS-guld som delats ut och har varit nästan lika dominerande på VM under senare år, särskilt på damsidan, där kinesiskor vunnit 20 av 21 singeltitlar de senaste 40 åren. På herrsidan har det inte varit lika självklart och Sverige är en bidragande faktor till det. Kinas största smäll är 0–5-förlusten i lagfinalen 1989 i Dortmund, där de svenska stjärnorna Jan-Ove Waldner och Jörgen Persson även möttes i singelfinalen.

Ungern i fotboll

Ungern har kallats för världens näst bästa landslag, eftersom man aldrig lyckades sätta pricken över i under en lång period av dominans under 1950-talet. Mest eko gav det när ungrarna satte England på plats genom att vinna med 6–3 på Wembley i november 1953. Engelsmännen bad om en returmatch året därpå och fick stryk med 7–1. Men 1954 var också året då allting rämnade. Ungern kom till VM i Schweiz som storfavoriter och hade 50 raka matcher utan förlust när man skulle köra över Västtyskland i finalen precis som i gruppspelet (8–3). Men tyskarna var vassast och vände 0–2 till 3–2 i det som kommit att kallas Undret i Bern.

Indien och Pakistan i landhockey

Blir det Indien eller Pakistan som vinner? Det var frågan när den moderna landhockeyn tog plats på det olympiska programmet. Indien vann sex raka OS-guld på herrsidan 1928-1956 innan Pakistan satte stopp för sviten genom att vinna finalen i Rom 1960 med 1–0. De båda ärkerivalerna fortsatte att vara utmanare om medaljerna in på 1980-talet, sedan har andra nationer tagit över som bäst i världen. Tyskland och Nederländerna har vunnit flera OS-guld. Australien har två raka VM-guld efter finalsegrar mot just Tyskland och Nederländerna.