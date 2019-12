Ekholm målskytt direkt efter tillfrisknande

Nashville fick med sig en efterlängtad seger, när New York Rangers besegrade på bortais. – Det var riktigt bra jobbat, säger Nashvilles Mattias Ekholm, som gjorde ett av målen.

Ett New York Rangers på hemmais försökte att skjuta hål på Nashville. Men trots 41 försök gick bara två in bakom Juuse Saros i Nashvillemålet. Nashville å sin sida hade svårare att komma till avslut, men av de 22 skott som slungades iväg mot Alexander Georgijev gick tre in, och med ytterligare två i öppen kasse var matchen avgjord. Slutresultatet skrevs 5–2 till gästerna.