FKA Twigs och Khalid till Way Out West

Way Out West lägger till två namn till listan över artister som kommer att spela på festivalen i augusti nästa år. Det är brittiska artisten FKA Twigs, känd för både sin nyskapande musik och sina scenshower, och amerikanska sångaren Khalid, vars album ”Free spirit” gick direkt in på förstaplatsen på Billboardlistan tidigare i år.

Way Out West äger rum den 13–15 augusti i Slottsskogen i Göteborg. Bland de redan klara artisterna finns The Tallest Man on Earth, Bon Iver och Bikini Kill.