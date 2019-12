Partiernas positioneringar i frågan om Nyhamnens utbyggnad har hårdnat i en låsning. Med hjälp av MP får det rödblå S-L-styret ändå igenom översiktsplanen. Men oppositionens kraftfulla protester illustrerar den konfrontativa stämning som nu präglar Malmöpolitiken.

En utbyggnadsfråga i samma skala som Västra hamnen och Hyllie står på dagordningen på torsdagen när kommunfullmäktige håller sitt sista sammanträde för året.

Det gäller Nyhamnen, de gamla hamn- och industrikvarteren vid Centralstationen, som ska bebyggas fram till 2050. Översiktsplanen, som väntar på politikernas godkännande, omfattar bland annat 7 000-9 000 bostäder, 12 000-16 000 arbetsplatser, sju-åtta förskolor, tre grundskolor och två konstgjorda öar. I översiktsplanen kallas stadsdelen ”en ny framsida för Malmö”.

Men trots att alla partier tycker att Nyhamnen är viktig är de oeniga om strategierna för utbyggnaden. Socialdemokraternas och Liberalernas första försök att få fullmäktiges klartecken för översiktsplanen pausades i slutet av september då M, C och SD krävde återremiss. Deras argument för att skicka tillbaka ärendet till kommunstyrelsen var att få bredare politisk förankring så att planen håller för ett maktskifte. Men istället för en kompromiss med S-L-styret blev det en låsning. När översiktsplanen nu kommer tillbaka till fullmäktige har inget ändrats.

Oenigheten kretsar kring tre frågor:

• Hur högt ska man få bygga? Ett steg från stadsbyggnadskontorets ursprungsförslag har redan tagits. Liberalerna, som blev Socialdemokraternas nya samarbetsparti för ett år sedan, fick in det förstärkande ordet ”väsentligt” i översiktsplanen: Delar av den nya bebyggelsen ska kunna vara ”väsentligt högre” än de fem–sex våningar som är den traditionella "Malmöskalan".

Men ordet ”väsentligt” imponerade inte på Moderaterna och Centerpartiet trots att de länge argumenterat för höga hus i Nyhamnen. Utan att precisera skillnaden mellan sin egen och S-L-styrets linje skriver M och C i en reservation att de vill ”möjliggöra för högre och tätare bebyggelse”.

Vänsterpartiet anser istället att fem-sex våningar är en rimlig gräns för att alla boende säkert ska få dagsljus. V förespråkar även en hårdare styrning av Nyhamnens byggherrar – om vänsterpartisterna hade fått bestämma skulle översiktsplanen ha fastslagit att hyresrätter ska dominera i området och att Malmöbor som saknar annan inkomst än bidrag ska kunna få kontrakt.

• Vilken plats ska bilar ges? Översiktsplanen utgår från att max en femtedel av de dagliga resorna till och från Nyhamnen sker med bil. Sverigedemokraterna protesterar och kräver ”mer realistiska siffror”. Även M, och C vill att översiktsplanen tar höjd för scenarion där biltrafiken blir större. M och C vill också att hela stadsdelen ska vara öppen för biltrafik och är därför emot den planerade bilfria parken. Dessutom kräver de att en stor pendlarparkering ritas in i översiktsplanen och vill att byggherrar ska har stor frihet att anlägga parkeringsplatser där de tycker att det behövs.

Vänsterpartiet vill tvärtom att bilarna ska ges mindre plats. Miljöpartiet är egentligen emot de underjordiska biltunnlar som planeras till de nya konstgjorda öarna. Men MP, som har ett budgetsamarbete med S-L-styret, ställer sig ändå bakom översiktsplanen.

• Vem vinner på att alla partier sluter upp brett bakom översiktsplanen? För Socialdemokraterna och Liberalerna vore det ett styrkebevis att samla partierna om en strategisk utbyggnadsfråga. Men oppositionspartierna, inte minst Moderaterna som gör anspråk på att kunna leda ett maktskifte, behöver visa att en röst på dem innebär något annat. Det har blivit ännu viktigare efter valet 2018 då alla tidigare allianser och koalitioner sprack. Oppositionens kraftfulla protester i frågan om Nyhamnen illustrerar den konfrontativa stämning som nu präglar Malmöpolitiken.