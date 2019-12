Rymdsagan sys ihop med nödlösning

”Handlingen är en enda rastlös serie bataljscener. Huvudpersonerna far som rastlösa skottspolar mellan olika planeter för att i ett exotiskt landskap eller i en dystopisk rymdhamnstad slåss mot olika antagonister”, skriver Michael Tapper om ”Star wars: The rise of Skywalker”.

Joonas Suotamo som Chewbacca, Oscar Isaac som Poe Dameron, Daisy Ridley som Rey och John Boyega som Finn i ”Star wars: The rise of Skywalker”, den sista delen i den tredje trilogin. Bild: Lucasfilm