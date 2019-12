Tunga namn och brännheta ämnen fyller Författarscenen på Stadsbiblioteket under våren. Först ut är Slavoj Žižek, som blivit något av en superstjärna i vänsterkretsar för sina tolkningar av samtidens galenskaper.

Den 22 januari kliver den marxistiske kulturkritikern Slavoj Žižek upp på scenen, för att tala under rubriken ”The Rise of the New Obscene Masters”.