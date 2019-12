Hjulkalendern del 19: ”Nu ska det bli gratis champagne!”

I Sydsvenskans hjulkalender tar sig författaren Anna Axfors runt i Skåne på elsparkcykel. I nittonde delen söker hon sig in i värmen.

Nej, det är inte en pojke med automatvapen jag ser, utan sju, åtta, nio, tio stycken! Vad är det här? De är visserligen bakom någon form av galler i någon slags anläggning som jag förstår är Försvarsmakten, så helt orolig blir jag inte. Men det känns ändå olustigt att jag skulle kunna bli dödad på två röda om någon av de där små pojkarna fick en flipp just nu. Det sjuka är att de har helt vanliga kläder på sig. De ser ut att vara på studiebesök. Det luktar lite eld i luften. Åh, jag skulle behöva värma mig någonstans!

Vad lämpligt, nu ser jag en lokal med stora panoramafönster och där inne står en massa människor och minglar med champagneglas i händerna. Jag slänger iväg elsparkcykeln och nästan kastar mig in i lokalen. Nu ska det bli gratis champagne! Och snittar. Människorna i vita kragar som serverar ler mot mig. Jag verkar vara välkommen här. Kanske vet de att jag är en känd författare och journalist från Sverige som just nu håller på med en viktig artikelserie om att upptäcka Skåne (dit jag räknar Köpenhamn) på hjul? Men just som jag försett mina båda frusna händer med snittar och champagne så...

Fortsättning följer i morgondagens lucka.