Huvudstäderna i de fyra Visegradländerna vill ta ledartröjan från sina nationalistiska regeringar. För en grönare och friare framtid.

Just när alfahannarna triumferar. Just när nationalister vältrar fram över allt som jubelåret 1989 stod för. Just då kommer en ljusglimt:

De fyra Visegradländernas huvudstäder reser sig upp och bjuder på motstånd. Nationalistregeringarna i Ungern, Polen, Tjeckien och Slovakien utmanas från Budapest, Warszawa, Prag och Bratislava. Fyra borgmästare har slutit ”de fria städernas pakt” – för ökat EU-samarbete och för liberala värderingar: att skydda demokrati, öppenhet och frihet, rättsstaten och minoriteter, miljön och klimatet. En allians mot den nationalistiska populismen, förklarade Budapests borgmästare Gergely Karácsony, när pakten undertecknades i måndags – på Central European University, alltså det universitet i Budapest som den ungersk-amerikanske filantropen George Soros grundat och regimen tvingat stänga:

”Populism som strävar efter hegemoni kan inte vinna över städer. Städer kan vara brohuvuden från vilka dagens demokratikriser kan lösas.”

Hemma ska de jobba med en EU-positiv agenda och i Bryssel för skräddarsydda lösningar för städer. Så utmanar de respektive lands konservativa nationalistiska regering

De fyra Visegradländerna förenas i att inom EU ställa sig på tvären i frågor som migration, klimatförändringar och rättsstaten. Polen och Ungern är rentav föremål för artikel 7-förfarande, EU:s tyngsta vapen. Unionen diskuterar också minskat stöd till de motspänstiga länderna – de fyra borgmästarna vill istället säkra stöd direkt till sina städer.

Budapest,Warszawa, Prag och Bratislava är inga obetydliga småbyar och att städer tar ledartröjan går att se också på andra håll i världen. Medan president Donald Trump drar USA ur Parisavtalet lovar delstater och städer att ändå uppfylla avtalet. När mer än hälften av världens befolkning bor i städer har flera metropoler större ekonomiska muskler än hela länder – och större inflytande på livsstil.

Visegradländerna är idag ett motvallsgäng, men började 1991 som ett samarbete grundat på gemensamma historiska erfarenheter – och som en reaktion på förändringar i Europa. Den fortsatta reaktionen analyserar den bulgariske statsvetaren Ivan Krastev och den amerikanske forskaren Stephen Holmes i The light that failed. Boken, som på svenska heter Ljuset som försvann, har utsetts till årets bok av bland annat Financial Times.

Nyckelordet här är imitera: ”Efter kommunismens sammanbrott blev den liberala demokratin en ny ortodoxi, omöjlig att undfly enligt Centraleuropas populister. Dessa klagar ständigt över att det blev påbjudet och obligatoriskt att imitera värden, åsikter, institutioner och metoder som var förhärskande i väst.”

Det har kallats europeisering, demokratisering, liberalisering, integration, harmonisering, globalisering och så vidare, men det har alltid handlat om att imitera väst, menar Krastev och Holmes. Bitterheten mot den liberala demokratins kanoniska ställning har spelat en avgörande roll också i Ryssland och USA.

1989 års revolution i det gamla Östeuropa handlade inte om en utopi, utan om ett ”normalt” liv i ett ”normalt” land. Normalt i betydelsen Väst.

Men dels visade sig Väst inte leverera det Öst drömde om, dels ledde kravet på att ”vara som Väst” till känslor av underlägsenhet. De gick hand i hand med oron för att de låga födelsetalen efter Murens fall, de många utvandrarna och invandrarna från länder långt borta skulle späda ut den nationella identiteten. Den auktoritära chauvinismen och främlingsfientligheten har inte sina rötter i politisk teori, utan i politisk psykologi, menar Krastev och Holmes: en avsky inför kravet att imitera och en lust att sticka ut.

Ljuset som försvann har fått berättigad uppmärksamhet. För att bryta polariseringen behövs en förståelse av hur Europa hamnat här. Men det är skillnad mellan att förklara och försvara. Att landa i just illiberal nationalism är ingen naturlag. Så drar ju också de fyra borgmästarna andra slutsatser.

Det forna Östeuropa har förändrats. Men det har också Väst. Normer har förflyttats, sekularisering, mångkultur och samkönade äktenskap har blivit det nya normala.

Journal of Democracy. Från att ha stått för fria val, maktdelning, privat ägande och rätten att resa fritt har normalitet allt mer tolkats i kulturella termer. När Väst har slutat vara det människor bakom järnridån drömde om ser sig det forna Öst som en sista bastion för ”äkta" europeiska värderingar. ”Borde vi vara förvånade över att polackerna och deras grannar kände sig ’lurade’ när de upptäckte att de samhällen som de ville imitera hade försvunnit, sköljts bort av moderniseringens starka strömmar?”, skriver Krastev och Holmes i. Från att ha stått för fria val, maktdelning, privat ägande och rätten att resa fritt har normalitet allt mer tolkats i kulturella termer. När Väst har slutat vara det människor bakom järnridån drömde om ser sig det forna Öst som en sista bastion för ”äkta" europeiska värderingar.

Samtidigt har det som en gång var Öst blivit modellen för populister och nationalister i Väst – bland dem Sverigedemokrater som ser upp till Ungern. Som Ungerns president Viktor Orbán uttryckte det i ett tal 2017:

”För tjugo år sedan trodde vi här i Centraleuropa att Europa var vår framtid; idag känner vi att vi är Europas framtid.”

Det vore för dystert. Men de fyra unga liberala EU-vänliga borgmästarna får gärna visa vägen. Det EU behöver är inte reaktionära och chauvinistiska krafter utan mer samarbete för att klara demokratin, klimatet och freden. Och nytt hopp för den liberala världsordningen.