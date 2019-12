Malmö konstmuseum köper in verk från Michael Rakowitz utställning

En del av Michael Rakowitz uppmärksammade utställning ”The Invisible Enemy Should Not Exist (Room G)” blir nu kvar i Malmö för alltid. Malmö konstmuseum har köpt in en del av verket.

När terrorgruppen IS förstörde den antika staden Nimrud 2015 försvann ett kulturarv. Den amerikanske konstnären Michael Rakowitz har i utställningen ”The Invisible Enemy Should Not Exist (Room G)” återuppfört en del av det Nordvästra palatset i Nimrud. I Malmö konsthall har han för första gången skapat en exakt kopia av Rum G som det såg ut timmarna innan IS förstörde palatset.

Utställningen har lockat en stor publik svensk-irakier till konsthallen och nu är det klart att en del av utställningen blir kvar i Malmö.

Malmö konsthall har inga egna samlingar, men det har ju Malmö konstmuseum och nu meddelar konstmuseets chef Kirse Junge-Stevnsborg att de har köpt in verket ”The Invisible Enemy Should Not Exist (Room G, Northwest Palace of Nimrud, Panel 28) så att det får stanna i Malmö.

– Det är ett verk som på olika sätt synliggör vårt kollektiva kulturarv och som binder människor samman, både regionalt och globalt, säger Kirse Junge-Stevnsborg i ett pressmeddelande.

Verket ska visas på en plats där det kan komma många Malmöbor till glädje, skriver de.

– Det är av stor betydelse att ett verk ur Michael Rakowitz utställning stannar i Malmö, för att på sikt ta plats i stadens offentliga rum. Mötet med Rakowitz utställning har för många av konsthallens besökare inneburit en stark upplevelse av konstens förmåga att sätta ljuset på komplexa frågor om identitet, historia och konflikt, säger Mats Stjernstedt, chef på Malmö Konsthall, i ett pressmeddelande.

– Rakowitz konstverk har betytt mycket både för oss i föreningen och för svensk-irakier i stort. Den irakiska Nimrud i Malmö har blivit en del av en läkande process i diasporan, berättar Lina Al-Nahar, ordförande för Irakiska kulturföreningen i Malmö, i samma pressmeddelande.