Eklundhs första V75-dubbel

André Eklundh har varit proffstränare i åtta år. Just nu upplever han sin bästa tid inom travsporten. Segrarna har rasat in under hösten och på lördagen tog han sin första dubbel på V75-spelet. – Det är helt otroligt, vilket flyt man har. Allting stämmer bara, det spelar ingen roll vad man gör, sade Eklundh.